Кулач перейде в Динамо на правах вільного агента: його контракт з Ворсклою закінчується в кінці сезону. 28-річний гравець став найкращим бомбардиром нинішнього сезону УПЛ з 15 голами в 20 матчах.

До слова Тренер Ворскли хоче, щоб Шевченко викликав у збірну України найкращого форварда УПЛ

Також атаку Динамо посилить Фран Соль, який проводить нинішній сезон в оренді в іспанському Тенеріфе. Оренда закінчується в кінці сезону, після чого 29-річний іспанець повернеться до київського клубу.

Що відомо про Кулача