Манчестер Юнайтед – Лестер 1:2
Голи: Грінвуд, 15 – Томас, 10, Союнчу, 66
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Команди обмінялися голами на старті зустрічі. Спершу забив Лестер – Томас розстріляв дальню від себе дев'ятку, замкнувши подачу з правого флангу від Тілеманса.
Відео голу Томаса
Згодом відповіло МЮ. Грінвуд забив вже першим ударом. Траоре забезпечив йому передачу в правий фланг штрафної, після чого пробити в дальній кут низом не склало труднощів.
Відео голу Грінвуда
Після перерви Лестер вирвав перемогу в матчі. Союнчу головою завершив подачу з правого флангу від Олбрайтона. 1:2.
Відео голу Союнчу