Україна найкраща на Євро-2021 з важкої атлетики, перемога МЮ: головні новини спорту 11 квітня

Збірна України з важкої атлетики стала найкращою за результатами чемпіонату Європи-2021 у Москві, а Тоттенхем і Манчестер Юнайтед зустрілися у рамках АПЛ. Огляд головних новин спорту за 11 квітня – у дайджесті Спорт 24.

Україна найкраща на Євро-2021 з важкої атлетики

Збірна України з важкої атлетики стала найкращою за результатами чемпіонату Європи-2021 у Москві. Українські спортсмени виграли офіційний та неофіційний медальні заліки.

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Україна виграла 6 медалей в офіційному заліку. Українці виграли 4 "золота", що досі ніколи не підкорювалося нашим спортсменам у рамках одного чемпіонату Європи. В активі України найбільше золотих нагород.

Медальний залік Євро-2021 з важкої атлетики

1. Україна – 6 (4 "золота", 1 "срібло", 1 "бронза")

2. Болгарія – 7 (3 "золота", 3 "срібла", 1 "бронза")

3. Вірменія – 6 (2 "золота", 2 "срібла", 4 "бронзи")

4. Грузія – 4 (2 "золота", 2 "срібла")

5. Румунія – 5 (2 "золота", 1 "срібло", 2 "бронзи")

Загалом медалі на чемпіонаті Європи виграли представники 16 країн.

Збірна України також посіла перше місце у так званому "малому" медальному заліку, де до уваги бралися перемоги в кожній дисципліні. Українські спортсмени виграли 17 нагород – 10 "золотих", 3 "срібні" та 4 "бронзові".

Гвоздик натякнув на повернення

Український боксер Олександр Гвоздик готовий відновити кар'єру. 33-річний Гвоздик готовий провести бій з американцем Джо Смітом-молодшим.

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Олександр спостерігав за боєм Джо Сміта-молодшого проти росіянина Максима Власова, у якому боксери змагались за вакантний титул WBO у напівважкій вазі. Перемогу здобув саме американець.

Українець виклав сторіс в інстаграмі, в якому привітав Сміта з перемогою та зробив яскраву заяву.

Вітаю Джо Сміта" Хтось обіцяв мені бій з переможцем. Побачимо,

– коротко підписав фото Гвоздик.

МЮ здолав Тоттенхем

Сміт-молодший – чемпіон світу за версією WBO NABO. У період з 2016/2017 років володів титулом WBC International. Сміт переміг Власова та завоював чемпіонський титул вперше в кар’єрі. Перемога над бійцем з Росії стала для нього третьою поспіль після поразки від Дмитра Бівола в титульному бою за пояс WBA.

Лондонський Тоттенхем і Манчестер Юнайтед зійшлися у центральному матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги. Перемогу з рахунком 3:1 відсвяткували футболісти МЮ.

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У середині першого тайму Едінсон Кавані вивів гостей вперед, але гол уругвайця було скасовано через порушення правил з боку Мактомінея. Тоттенхем буквально за декілька хвилин після цього інциденту відкрив рахунок у грі.

"Шпорам" вдалося знайти шпарину в обороні МЮ. У підсумку Лукас Моура прострілив на Сона, який відзначився голом у порожні ворота.

Манчестер Юнайтед провів потужний другий тайм. Спершу паритет у грі відновив бразилець Фред. Згодом Кавані нарешті вдалося забитий чистий гол, який вивів МЮ вперед.

А в компенсований час Грінвуд добив Тоттенхем.