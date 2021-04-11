Хочу отримати свій шанс на повноцінний титул

За словами Усика, він ризикує втратити перше місце у рейтингу WBO, якщо проведе бій з Джо Джойсом. Наразі Усик – офіційний претендент на титул WBO, який утримує Джошуа.

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Ми все ще чекаємо рішення WBO, санкціонували вони бій Джошуа – Ф'юрі чи ні. Я перебуваю на першому рядку рейтингу організації. Якщо я домовлюся і поб'юся з Джойсом, то можу втратити цю позицію. Мені б не хотілося цього. Нас туди поставили, ми це заслужили, а тепер хочемо справедливо отримати свій шанс на повноцінний титул,

– сказав Усик.

Разом з тим, Усик не виключає, що проведе бій з Джойсом, якщо Джошуа відмовиться від захисту титулу.

"Якщо все-таки нам не дадуть шансу з Джошуа – я хочу боксувати у задоволення собі і фанатам і бажано, щоб цей поєдинок відбувся Україні. У цьому випадку, швидше за все, суперником стане Джо Джойс", – зазначив українець.

Я пам'ятаю яка "пожежа" була, коли я боксував у Львові

Усик розповів, що активно працює над тим, щоб його наступний поєдинок відбувся у Києві на НСК "Олімпійський".

"Ми активно працюємо над тим, щоб наступний мій бій відбувся в Україні і бажано, щоб він відбувся на НСК "Олімпійський". Я пам'ятаю яка "пожежа" була, коли я боксував у Львові, Києві.

Люди дивилися, кричали, підтримували, це було неймовірно. Я хочу це повторити, я хочу дати людям те, чого вони так хочуть, а натомість отримати ту шалену підтримку. Сподіваюся, у нас все вийде", – резюмував Усик.

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Як інформує vRINGe.com, президент WBO Франциско Валькарсел заявив, що дату бою Джошуа – Ф'юрі може бути оголошено найближчим часом. Якщо Ф'юрі й Джошуа не оголосять бій, то чемпіону WBO доведеться зустрітися з Усиком.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24