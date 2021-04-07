Тоттенхем – Манчестер Юнайтед 1:3

Голи: Сон, 40 – Фред, 57, Кавані, 79, Грінвуд, 90+6

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Манчестер Юнайтед у рамках АПЛ відіграв 30 матчів та перед грою зі "шпорами" програв Манчестер Сіті, який лідирує, 14 очок. Втім, у МЮ на дві гри менше, аніж у Сіті.

Відтак, у матчі з Тоттенхемом "червоним дияволом" слід було перемагати та намагатися скоротити відставання від "містян", які сенсаційно програли Лідсу.

Водночас Тоттенхем після 30 турів набрав 49 очок та утримує 7 місце. Підопічним Жозе Моурінью теж вкрай важливо перемагати, щоб потрапити у топ-4 і гарантувати собі участь у Лізі чемпіонів.

Попри виїзний матч саме Манчестер Юнайтед контролював гру. Однак гостям вкрай складно давалися гострі моменти. Лишень у середині першого тайму футболісти МЮ провели атаку, яка завершилася голом. Мактоміней віддав пас на Фреда, який у штрафному знайшов Погба.

Француз чудовим пасом вивів Кавані на рандеву з Льорісом і той переграв голкіпера. Однак гол скасували. Все тому, що Мактоміней під час пасу вдарив Сона.

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Момент зі скасованим голом змусив Тоттенхем прокинутися і чи не перший свій момент у грі "шпори" змогли реалізувати. Гаррі Кейн дотепно віддав на хід у штрафний Моурі. Лукас відразу прострілив уздовж воріт на Сона, який переправив м'яч у порожні ворота і вивів свою команду вперед.

Після перерви МЮ продовжив домінувати. Чудову нагоду відзначитися мав Мактоміней. Півзахисник гостей наважився на дальній удар. М'яч летів у лівий від Льоріса кут, проте голкіпер зумів здійснити сейв.

Через декілька хвилин МЮ таки зрівняв рахунок. Фред вивів Кавані на ударну позицію у штрафному. Уругваєць пробив, однак Льоріс відбив м'яч прямо на Фреда. Бразилець спокійно переправив м'яч у ворота – 1:1.

Тоттенхем досить швидко міг повернути перевагу. Після того, як Ор'є вигриз м'яч у штрафному МЮ, Сон опинився на небезпечній ударній позиції. Кореєць пробив у кут, однак Хендерсон відбив м'яч.

За декілька хвилин вже МЮ провів гостру атаку. Бруну Фернандеш не знайшов продовження атаки та завдав дальнього удару. Льоріс в ефектному стрибку витягнув м'яч, який летів у нижній кут.

Буквально за 2 хвилини в середині другого тайму "шпорам" вдалося створити два гострі моменти. Спершу Кейн намагався прошити Хендерсона з гострого кута, але голкіпер проявив чудову реакцію.

Згодом після кутового Сіссоко пробив з-за меж штрафного і м'яч після рикошету опинився в Ор'є. Захисник "шпор" намагався переправити м'яч у ворота ударом через себе, але не влучив. Окрім того, Серж був у положенні поза грою.

На 79 хвилині гри Кавані таки вдалося відсвяткувати гол. Грінвуд з правого флангу красиво навісив у штрафний і Кавані пробив у падінні точно в кут.

Після пропущеного голу лондонці побігли рятувати бодай нічию. Хорошу нагоду "шпори" мали на 84 хвилині. Після подачі кутового Погба вибив м'яч на дальню стійку, де його спрямував у стійку Кавані. Якби не уругваєць, то хтось з гравців Тоттенхема міг переправити м'яч у ворота.

Уже в компенсований час МЮ забив третій гол. Погба класно протягнув м'яч та віддав на Грінвуда. Талановитий нападник обіграв оборонців та влучно пробив.

Манчестер Юнайтед здобув перемогу 3:1, яка дозволяє команді закріпитися на 2 місці. Натомість Тоттенхем погіршив свої шанси зачепитися за топ-4.