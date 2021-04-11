Несподівана реакція Чумака
Український важкоатлет Дмитро Чумак виклав у своїх соцмережах доволі провокативне фото у сторону Росії. Він опублікував світлину Кремля, який палає та додав до фото рядки з пісні групи "Ленінград" авторства Сергія Шнурова.
Цікаво побачити Як лунав гімн України у Москві після перемоги Чумака на чемпіонаті Європи: відео
Люди неоднозначно зреагували на такий пост українського спортсмена. Дехто хвалив українця за це, а частина людей розкритикувала Чумака зі словами: "Навіщо ти поїхав у Москву, а тепер викладаєш такі світлини?".
Вчора приснився сон прекрасний –
Москва згоріла повністю.
Пожежа на площі на Червоній,
І тліє колишній Виборчком.
Ніхто не вижив – все згоріло,
Всі Pussy, Путін і Собчак,
І біля стіни кремлівської ялинки
Горіли ох**нно так.
Москва, за ким дзвонять твої дзвони?
Москва, почому твої золоті куполи?
- Дмитро Чумак святкував тріумф у ваговій категорії до 109 кілограмів. Його результат в сумі двоєборства 407 кілограмів.
- Ця перемога стала для українця вже третьою на чемпіонатах Європи. До цього Чумак вже двічі підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу. Ставалось це у Спліті (2017) та Батумі (2019).