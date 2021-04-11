Збірна України на Євро-2021 виграла 6 медалей в офіційному заліку. Українці виграли 4 "золота", що досі ніколи не підкорювалося нашим спортсменам у рамках одного чемпіонату Європи.

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На чемпіонаті Європи у Москві було розіграно 20 комплектів нагород (20 вагових категорій). В активі України найбільше золотих нагород.

Медальний залік Євро-2021 з важкої атлетики

1. Україна – 6 (4 "золота", 1 "срібло", 1 "бронза")

2. Болгарія – 7 (3 "золота", 3 "срібла", 1 "бронза")

3. Вірменія – 6 (2 "золота", 2 "срібла", 4 "бронзи")

4. Грузія – 4 (2 "золота", 2 "срібла")

5. Румунія – 5 (2 "золота", 1 "срібло", 2 "бронзи")

Загалом медалі на чемпіонаті Європи виграли представники 16 країн.

Збірна України також посіла перше місце у так званому "малому" медальному заліку, де до уваги бралися перемоги в кожній дисципліні.

Українські спортсмени виграли 17 нагород – 10 "золотих", 3 "срібні" та 4 "бронзові".

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Медалі в офіційний залік збірній України принесли 6 атлетів: