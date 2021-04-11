Готовий до повернення

Олександр Гвоздик спостерігав за боєм Джо Сміта-молодшого проти росіянина Максима Власова, у якому боксери змагались за вакантний титул WBO у напівважкій вазі. У шоу успіх святкував американець.

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Українець виклав сторіс в інстаграмі, у якому привітав Сміта з перемогою та зробив яскраву заяву.

Вітаю Джо Сміта" Хтось обіцяв мені бій з переможцем. Побачимо,

– коротко підписав фото Гвоздик.

Сміт-молодший – чемпіон світу за версією WBO NABO. У період з 2016/2017 років володів титулом WBC International. Сміт переміг Власова та завоював чемпіонський титул вперше в кар’єрі. Перемога над бійцем з Росії стала для нього третьою поспіль після поразки від Дмитра Бівола в титульному бою за пояс WBA.

Влітку 2020 року Олександр несподівано повішав рукавички на цвях та серйозніше зайнявся бізнесом. Однак тренувань українець не покинув та перебуває у гарній формі. Причина його завершення кар'єри крилась у відсутності боїв через пандемію коронавірусу.

Вже через пів року Гвоздик заговорив про повернення на професійний ринг. Зараз в активі боксера 17 перемог та одна поразка. Фіаско українець зазнав у бою проти росіянина Артура Бетербієва.



Гвоздик готовий до бою з Смітом / Скриншот з instagram.com/alex_gvozdyk