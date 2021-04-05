Результати Ліги чемпіонів, матчі Євро-2020 з глядачами: головні новини спорту 6 квітня

Джерело:24 канал
Відбулися перші матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Матчі на Євро-2020 відбудуться з вболівальниками на трибунах. Такими були головні новини спорту у вівторок, 6 квітня
Усі 12 міст, які влітку повинні приймати матчі Євро-2020, готові пустити частину вболівальників на стадіони. Однак в УЄФА вирішили відтермінувати остаточне рішення.
Влада Румунії вже підтвердила, що матчі в Бухаресті відбудуться за присутності глядачів. Матчі на Національному стадіоні в Бухаресті зможуть відвідати до 13 тисяч вболівальників (25% від місткості трибун). А однією з головних вимог стане обов'язкова вакцинація.
Нагадаємо, що саме у Бухаресті збірна України зіграє два матчі – проти Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня).
Влада Північної Кореї відмовилася відправляти свої спортсменів на Олімпіаду-2020 в Токіо. Офіційна причина – пандемія коронавірусу.
17 квітня український боксер Іван Редкач проведе бій проти Реджиса Прогрейса. Напередодні поєдинку було опубліковано офіційно промо-відео.
Французький тенісист Гаель Монфіс продовжує закидувати подарунками українку Еліну Світоліну. Після обручки за 700 тисяч євро, він подарував позашляховик Mercedes.