Французький тенісист Гаель Монфіс продовжує закидувати свою наречену Еліну Світоліну коштовними подарунками. Цього разу перша ракетка України похизувалась розкішним авто.

Подарунок Світоліної

Еліна Світоліна на своїй сторінці в інстаграмі поділилась світлиною автомобіля Mersedes. Тенісистка цікаво підписала допис та поставила смайлик подарунка.

До теми Еліна Світоліна погодилася вийти заміж за Гаеля Монфіса

Гаель Монфіс відноситься до мене як до королеви,

– підписала фото Еліна.

Француз не перестає дивувати українку коштовними подарунками. 3 квітня тенісистка з України погодилась вийти заміж за Гаеля Монфіса. Француз виклав щедру суму за красиву обручку британського бренду Graff, яка склала 700 тисяч євро. Прикраса з діамантом смарагдового огранювання вагою у 5,5 карата.



Подарунок від Монфіса / Скриншот з instagram.com/elisvitolina

Стосунки Світоліної та Монфіса