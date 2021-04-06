Усі 12 міст, які влітку повинні приймати матчі Євро-2020, готові пустити частину вболівальників на стадіони. Однак в УЄФА вирішили відтермінувати остаточне рішення.

УЄФА відтермінував рішення по глядачах

Міста, які приймуть матчі Євро-2020, повинні були підтвердити УЄФА свої плани щодо вболівальників до 7 квітня. УЄФА вимагає, щоб арени заповнили бодай на 25%.

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Однак остаточне рішення поки не прийнято. Все тому, що деякі міста заявляють, що можуть дозволити заповнити стадіони лише на 10% від максимальної місткості.

Це не влаштовує УЄФА, тому там вирішили відтермінувати дату прийняття рішення. Міста, які не гарантують доступ вболівальників на стадіони, можуть втратити право проводити матчі Євро-2020.

Президент УЄФА Александер Чеферін раніше запевнив, що можливість проведення матчів Євро-2020 без присутності глядачів не розглядається.

Ймовірно, рішення щодо вболівальників буде прийнято до 20 квітня, коли збереться Конгрес УЄФА.

Дублін може втратити Євро-2020

Наразі найбільші проблеми у Дубліна (Ірландія). Повідомляється, що ірландська влада отримала попередження від УЄФА. Зокрема, якщо Дублін не допустить 25% вболівальників, то втратить право прийняти маті Євро-2020.

Ірландська влада відповіла, що наразі не може надати гарантії.

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Проблема полягає і в тому, що в містах різна ситуація з коронавірусом. Наприклад, російський Санкт-Петербург гарантує заповнення стадіону під час Євро-2020 на 50%.

Також Данія першою офіційно гарантувала, що допустить 30% вболівальників на матчі Євро-2020 у Копенгагені.

Очікується, що в Копенгагені стадіон зможуть заповнити 12 тисяч вболівальників. Данія навіть буде готова допустити більше глядачів, якщо дозволить епідеміологічна ситуація.

Євро-2020 має відбутися з 11 червня до 11 липня. Участь у чемпіонаті Європи візьме Україна, яка на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.



Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу