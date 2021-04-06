Румунія стала другою країною після Данії, яка підтвердила, що проведе матчі Євро-2020 з глядачами. У Бухаресті свої матчі групового етапу зіграє збірна України.

Матчі зможуть відвідати до 13 тисяч вболівальників

Про те, що матчі Євро-2020 у Бухарест відбудуться з вболівальниками на трибунах, повідомив міністр спорту Румунії Едуард Новак.

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Він заявив, що влада Румунії дозволила глядачам відвідувати матчі Євро-2020 в обсязі 25% від місткості Національного стадіону в Бухаресті. Таким чином, гру можуть відвідати до 13 тисяч вболівальників.

Однією з підстав для потрапляння на поєдинки Євро-2020 у Бухаресті буде вакцинація.

Кожен глядач повинен пред'явити сертифікат, що підтверджує, що він вилікувався від COVID-19 або що йому зробили щеплення. Кожен квиток буде містити дату і час, коли він повинен бути присутнім на стадіоні, щоб уникнути скупчення людей біля входу. Інший варіант, коли у нього немає тесту, перевірка буде проводиться на місці,

– зазначив міністр.

Наразі не відомо, чи зможуть відвідати матчі у Бухаресті вболівальники з квитками з-за меж Європейського Союзу. На цей момент для громадян України в'їзд у країни ЄС заборонений.

У Бухаресті відбудуться 4 матчі Євро-2020. Два матчі групового етапу в Бухаресті зіграє Україна. Суперниками команди Андрія Шевченка будуть збірні Північної Македонії та Австрії.

Календ матчів Євро-2020 у Бухаресті

13 червня. Австрія – Північна Македонія

17 червня. Україна – Північна Македонія

21 червня. Україна – Австрія

28 червня. Переможець групи F – третя команда групи A/B/C

Збірна України має теоретичні шанси зіграти й третій матч у Бухаресті. Це станеться, якщо Україна буде однією з найкращих збірних, що фінішують на третьому місці.



Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу