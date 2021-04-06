Перша країна відмовилася від участі в Олімпіаді через коронавірус
Влада Північної Кореї вирішила не відправляти своїх спортсменів на Олімпіаду, яка влітку 2021 року відбудеться в Токіо. Головна причина – побоювання ситуації з коронавірусом.
Джерело:Yonhap
Рішення про те, що спортсмени з КНДР не відправляться в Токіо на Олімпіаду, було прийнято місцевим олімпійським комітетом ще 25 березня. Але оголосили про це лише 6 квітня.
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У КНДР висловили занепокоєння з приводу бурхливої пандемії коронавірусу. Саме це і стало головною причиною, чому північнокорейські спортсмени не відправляться до Японії на змагання.
Таке рішення викликало розчарування у представників Південної Кореї. Вони хотіли виставити спільні команди на змагання, як це було у 2018 році під час зимової Олімпіади в Пхьончхані. Тоді Північну та Південну Кореї представляла спільна команда з жіночого хокею. А після цього спільні команди з жіночого баскетболу та веслування представляли країни на Азійських іграх у 2018 році. А спільна команда гоночних човнів-драконів навіть здобула золоту медаль.
Обидві країни навіть думали подати спільну заявку на проведення Олімпіади в 2032 році. Але шансів в них доволі мало.
Криза, яка була спричинена коронавірусом, відклала на задній план питання спільних команд на Олімпіаду. А рішення КНДР не відправляти своїх спортсменів поставило на ньому хрест.
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