Перша зустріч Усика та Джошуа

Наприкінці медіазаходу боксери провели традиційну дуель поглядів. Титули Джошуа в руках тримав його промоутер Едді Хірн.

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Боксери підійшли одне до одного досить близько, проте обійшлися без провокацій, на відміну від Сауля Альвареса та Калеба Планта.

Усик та Джошуа протягом декількох секунд дивилися одне одному у вічі, після чого потиснули руки та розійшлися.

Перед поєдинком боксери проведуть ще одну фінальну дуель поглядів, яка відбудеться 24 вересня після офіційної процедури зважування.