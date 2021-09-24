Анатолій Трубін народився 1 серпня 2001 року. На початку війни на Донбасі йому було 13 років. На той час він займався в академії Шахтаря.

"Я пам'ятаю, що коли ось це все почалося, ми в той момент полетіли на турнір з командою до Італії. Ми летіли через Київ, а коли поверталися, то вже бачили блок-пости, нас перевіряли", – розповів Трубін.

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Згодом вже було прийнято рішення про переїзд в Київ з Донецька. Хоча частина його родини й надалі залишилася на окупованих територіях. Мама ж перебралася в Київ лише у грудні 2020 року.

Сам гравець сумує за рідним містом. Востаннє він там був у грудні 2019 року – відсвяткував Новий рік в колі сім'ї.

"Я сумую саме за тим Донецьком, який був до війни. Він був процвітаючим. Він буквально жив, а не як зараз – виживав. Він реально процвітав. Коли я останній раз приїжджав, то навіть люди стали не такими, як раніше, всі вже сумна якісь. Раніше були веселі, від всіх віяло добром, а зараз я цього вже не відчував", – розповів Трубін.