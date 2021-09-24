Причиною для тимчасового призупинення продажу квитків в УАФ називають "епідеміологічну ситуацію в країні, пов’язану зі зростанням показників захворюваності на COVID-19"

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Важливо! Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що за тиждень (ймовірно, 17 – 24 вересня) кількість нових випадків COVID-19 у країні зросла на 68%, а госпіталізацій – на 51%. Захворюваність на коронавірус в Україні зростає вже десятий тиждень поспіль. Станом на 24 вересня вже 9 областей України демонструють ознаки помаранчевого рівня епідемічної небезпеки. Житомирщина, Луганщина, Львівщина та Харківщина можуть потрапити у червону карантинну зону ще до середини жовтня.

"Наразі ми уважно слідкуємо за ситуацією в країні, вивчаємо динаміку захворюваності й найближчим часом зможемо поновити продаж квитків", – запевнили в УАФ.

Там також додали, що усі квитки, які були придбані раніше, є дійсними.Матч між збірними України та Боснії і Герцеговини відбудеться 12 жовтня. Матч заплановано провести на "Арені Львів".