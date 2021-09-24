Причиною для тимчасового призупинення продажу квитків в УАФ називають "епідеміологічну ситуацію в країні, пов’язану зі зростанням показників захворюваності на COVID-19"
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"Наразі ми уважно слідкуємо за ситуацією в країні, вивчаємо динаміку захворюваності й найближчим часом зможемо поновити продаж квитків", – запевнили в УАФ.
Там також додали, що усі квитки, які були придбані раніше, є дійсними.Матч між збірними України та Боснії і Герцеговини відбудеться 12 жовтня. Матч заплановано провести на "Арені Львів".