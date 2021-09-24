Усик і Ф'юрі можуть битися за всі титули

Боб Арум, глава компанії Top Rank і промоутер Ф'юрі, заявив, що хоче організувати бій між Тайсоном та Усиком.

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Він зізнався, що мріє про цей бій, проте потрібно, щоб Усик здобув перемогу в поєдинку з Ентоні Джошуа, а Ф'юрі побив Деонтея Уайлдера.

За словами Арума, Усик та Ф'юрі можуть зустрітися у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Моя велика мрія, коли Тайсон переможе Уайлдера, а Усик – Джошуа, зателефонувати в Україну і організувати бій за об'єднання поясів у важкій вазі між Ф'юрі та Усиком,

– сказав Арум.

Думку Арума не поділяє сам Ф'юрі. Британський чемпіон заявив, що не бачить сенсу в поєдинку з Усиком і хоче битися проти Джошуа.

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