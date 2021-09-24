Кличко: Це буде найскладніший поєдинок у кар'єрі Усика

Віталій Кличко вважає, що зустріч з Джошуа буде найскладнішим поєдинком у кар'єрі Олександра Усика.

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"Це буде найскладніший поєдинок у спортивній кар'єрі Усика. З боксером такого рівня Олександр ще не зустрічався", – зазначив Кличко.

Оцінюючи шанси Усика, Віталій сказав, що все буде залежати від самого Олександра.

Шанси? Все залежить від нього – від того, наскільки правильними будуть стратегія і тактика. Наскільки Олександр зможе нав'язати Джошуа свою формулу бою і не дати можливості супернику користуватися його зростом і перевагою у вазі,

– заявив Кличко.

Також колишній боксер розповів, що Джошуа буде намагатися користатися своєю перевагою у довжині рук.

"Тому що Джошуа – вищий за Усика і буде намагатися контратакувати, користуючись також перевагами в довжині рук і володінні потужним ударом правою", – резюмував Кличко.

Усик – Джошуа: головне

Український боксер проведе тільки третій поєдинок у важкій вазі. Усик битиметься за звання чемпіона світу.

На кону поєдинку будуть титули WBO, WBA, IBF, IBO, які поки належать Джошуа.

Боксери зустрінуться у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Початок шоу о 22:00.



Усик – Джошуа / Інфографіка Спорт 24