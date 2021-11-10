У нього все вийде, – Вернидуб відреагував на призначення Шевченка в Дженоа

Головний тренер молдовського Шерифа Юрій Вернидуб прокоментував прихід Андрія Шевченка в італійську команду Дженоа. Іменитий коуч вірить в успіх екснаставника збірної України.

"Він серйозний тренер"

Вернидуб привітав колишнього наставника збірної України з новою посадою. Також коуч Шерифа сподівається, що тренер Дженоа зможе виправити ситуацію "грифонів"

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"Я його лише вітаю. Думаю, якщо він там, то насамперед сам хотів туди потрапити. Тому удачі йому та гарної роботи. Вважаю, що тренер він досить серйозний, що показав своєю роботою у збірній України. Можу лише побажати удачі. І ще – виправити ситуацію, до якої потрапив Дженоа. Думаю, у нього все вийде", – наголосив Вернидуб.

Юрій Вернидуб – наставник молдовського Шерифа, який вперше в історії грає у груповому етапі Ліги чемпіонів. Та попри те, клуб вже встиг створити справжню сенсацію, коли команді вдалося коли обіграв на виїзді мадридський Реал 2:1.

Перших реальних успіхів як тренер український фахівець досяг у луганській Зорі.

Його двічі визнавали найкращим тренером України.

Шевченко в Дженоа