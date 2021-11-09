Зарплата Шевченка в Італії
45-річний український фахівець потрохи приступає до роботи в італійському Дженоа. Андрій Шевченко отримуватиме непогані гроші на чолі тренерського містка "грифонів".
Дивіться також Дженоа ефектним відео презентувала вболівальникам перший день Шевченка у клубі
Шевченко отримуватиме в Італії 2 мільйонів євро на рік чистими (2,62 мільйона євро без урахування податків).
До приходу Шевченка Дженоа перебуває біля підвалин таблиці Серії А. "Грифони" посідають лише 17 місце серед 20 клубів, у їх активі 9 очок. Сампдорія, яка у зоні вильоту, теж має таку кількість пунктів.
Шевченко очолив Дженоа: що відомо
- 7 листопада італійський клуб офіційно оголосив про призначення Андрія Шевченка. Перед цим багато розмов було навколо цього приходу у тренерське крісло "грифонів" колишнього наставника збірної України.
- Перед цим у твітері Дженоа натякнули на приїзд Шевченка. Пресслужба команди виклала пост з українським прапором. За декілька хвилин після цього з'явилась новина про призначення.
- Український фахівець підписав угоду до 30 червня 2024 року.
- Наставник зазначив, що хоче повернути клубу його славетні часи.
- Шевченко хотів би бачити у складі своєї команди двох українських футболістів – Олександра Зінченка та Віталія Миколенка. Гравці виступали під керівництвом Андрія Миколайовича в українській збірній.
- Дебют Шевченка на посту тренера Дженоа відбудеться 21 листопада, у цей день "грифони" вдома прийматимуть Рому.