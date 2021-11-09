Зарплата Шевченка в Італії

45-річний український фахівець потрохи приступає до роботи в італійському Дженоа. Андрій Шевченко отримуватиме непогані гроші на чолі тренерського містка "грифонів".

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Шевченко отримуватиме в Італії 2 мільйонів євро на рік чистими (2,62 мільйона євро без урахування податків).

До приходу Шевченка Дженоа перебуває біля підвалин таблиці Серії А. "Грифони" посідають лише 17 місце серед 20 клубів, у їх активі 9 очок. Сампдорія, яка у зоні вильоту, теж має таку кількість пунктів.

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