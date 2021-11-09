Пресслужба клубу опублікувала відео, на якому 45-річний фахівець прибув на тренувальну базу Дженоа.
До слова Чого очікувати від Шевченка в Дженоа: врятує від вильоту, купить українця, виграє трофей
Напередодні клуб та фахівець оголосили про початок співпраці. Перша прес-конференція Андрія Шевченка запланована на завтра, 10 листопада.
Офіційна презентація Шевченка відбудеться 10 листопада та розпочнеться о 15:00 за київським часом.
Шевченко очолив Дженоа
- 45-річний український тренер 7 листопада офіційно очолив Дженоа. Шевченко вперше в кар'єрі очолив клуб. До того тренер 5 років працював на чолі збірної України.
- Шевченко став тільки другим українським фахівцем, який очолив команду з топ-5 найсильніших ліг Європи. Першим був Віктор Скрипник, який очолював німецький Вердер.
- Тренер дебютує на чолі Дженоа 21 листопада домашнім матчем проти римської Роми Жозе Моурінью.