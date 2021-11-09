Пресслужба клубу опублікувала відео, на якому 45-річний фахівець прибув на тренувальну базу Дженоа.

До слова Чого очікувати від Шевченка в Дженоа: врятує від вильоту, купить українця, виграє трофей

Напередодні клуб та фахівець оголосили про початок співпраці. Перша прес-конференція Андрія Шевченка запланована на завтра, 10 листопада.

Офіційна презентація Шевченка відбудеться 10 листопада та розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Шевченко очолив Дженоа