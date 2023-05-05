Не хочуть бачити росіян: у Німеччині скасували етап Кубка світу з фехтування

Міжнародна федерація з фехтування першою скасувала заборону на участь у змаганнях росіян та білорусів. Проте така ініціативність організації не всім припала до вподоби.

Росія другий рік веде криваву загарбницьку війну проти України. Проте це не завадило Міжнародному олімпійському комітету амністувати злочинців та повернути до змагань атлетів з країн-агресорів.

Читайте також Перший бойкот іноземної країни: Норвегія відмовилася від змагань за участю росіян та білорусів

Все через нелюдську війну

Міжнародна федерація з фехтування першою відгукнулася на ініціативу МОК, увімкнувши "зелене світло" представникам терористів. Таке абсурдне рішення викликало обурення зі сторони цивілізованих країн світу.

Зокрема у Німеччині скасували етап Кубка світу з фехтування на рапірах серед чоловіків. Турнір був запланований у Бонні на 10-12 листопада та мав стати ювілейним – 50-м.

Президентка Олімпійського фехтувального клубу Бонна Гудрун Неттерсгайм пояснила, що змагання скасували через злочинну війну Росії.

Ми прийняли це рішення, тому що ведеться нелюдська війна. І воно стосується всіх спортсменів. Загалом, думаю, що набагато гірше залишити це на розсуд окремої людини. Потрібно говорити, що ми всі проти цього і це має бути дуже чітка лінія. Вона має бути у кожної керівної організації, як на національному, так і на міжнародному рівні,

– сказала Неттерсгайм.

Зазначимо, що Німеччина вдруге скасувала етап Кубка світу. Раніше союзник України скасував етап Кубка світу з жіночої рапіри.

Фехтувальники проти повернення росіян та білорусів