Без росіян у Сеулі

Міжнародна федерація фехтування (FIE) однією з перших дозволила росіянам та білорусам повернутись у змагання. Організація допустить спортсменів з країн-терористок лише у нейтральному статусі.

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Втім і такий підхід не вітається багатьма країнами. До прикладу, Норвегія відмовилась пускати росіян та білорусів на гран-прі у своїй країні. Також представників цих країн не буде на турнірі у південнокорейському Сеулі.

FIE не погодила з організаторами список спортсменів з РФ та РБ, яким буде дозволено виступити у Південній Кореї. Це дозволило українським фехтувальникам заявитися на змагання, адже через заборону уряду це було б неможливо в разі допуску терористів.

Росіяни ниють

Звісно ж, такий підхід викликав скиглення в Росії. Місцева федерація фехтування на чолі з Ільгаром Мамєдовим вимагає від FIE скасувати гран-прі у Сеулі.

Російські спортсмени не їдуть на етап в Сеулі, бо ми не отримали права на участь. Немає списку з нашими спортсменами, тренерами, персоналом, медичним штабом. Жодного пояснення нам не надали. Ми будемо писати листа, щоб скасували гран-прі в Сеулі. Він є відбірним до Олімпіади в Парижі. Якщо ми не змогли поїхати, то нехай скасовують його. Все, що потрібно було, ми відправили,

– ниє Мамєдов.

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Світ фехтування протестує проти рішення FIE

Чимало європейських федерацій відмовилися від проведення змагань за участі росіян. Наприклад, Німеччина скасувала Кубок світу з жіночої рапіри. Також відмовилися проводити змагання за участю росіян та білорусів Фінляндія, Данія, Польща та Франція.

Багато фехтувальників з усього світузакликали МОК та FIE переглянути своє рішення. При цьому Федерація фехтування України вирішила бойкотувати змагання за участю Росії та Білорусі.