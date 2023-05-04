У березні Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення щодо повернення росіян та білорусів у спорт. Попри війну в Україні, організація вирішила дозволити федераціям допускати до змагань гравців з цих країн.

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Чимало федерацій скористались цією рекомендацією та повернуло терористів. Першим видом спорту було фехтування, яке дало росіянам зелене світло ще до рекомендацій МОК.

Фехтування займає подвійну позицію?

Втім схоже, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) не готова відкривати всі двері росіянам. Наприклад, організація не допустила представників країни-терористки до змагання у Сеулі.

Гран-прі був відбірковим на Олімпійські ігри, у ньому брали участь українські спортсмени. Тепер же FIE не дозволила росіянам виступити на ще двох турнірах.

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Мова про гран-прі у колумбійському Калі (шпага) та Кубок світу у мексиканській Акапульці (рапіра), які пройдуть у травні. Голова російської федерації фехтування Ільгар Мамєдов пожалівся, що FIE не відповідає на його листи.

Офіс FIE не відповідає на наші листи, затвердження спортсменів та персоналу досі не було отримано. Сьогодні до їхнього офісу зверталися наші колеги з Білорусі, де їм повідомили, що не мають повноважень відповідати на такі запитання. Судячи з усього, у спорті більше немає місця для міжнародного права, адже існують етичні норми поведінки. Якщо FIE чомусь образилися на російську федерацію, чому вони не відповідають також і білорусам? Ми точно пропускатимемо два наступних турніри. Мої закордонні колеги зі США, які чекали на нас в Акапулько, були дуже здивовані, що ми не приїдемо. Вони не можуть зрозуміти, як FIE може просто не відповідати,

– занив Мамєдов.

Завдяки цьому у Калі та Акапулько виступлять українські фехтувальники. До Колумбії поїдуть Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Влада Харькова та Юлія Свистіль. У свою чергу на Кубок світу у Мексику відправляться:

Даниїл Гойда

Андрій Погребняк

Євген Лазаренко

Клод Юнес

Росіян ще не допустили на Олімпійські ігри

До слова, через відсутність росіян на гран-прі в Сеулі поїхали наші спортсмени, а Ольга Харлан навіть здобула бронзу. Нагадаємо, що спортсмени з Росії та Білорусі можуть виступати лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних вимог.

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При цьому це стосується індивідуальних атлетів, а не командних видів спорту. Також МОК поки не ухвалював рішення щодо участі росіян та білорусів на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.