Дебютний матч у єврокубках голкіпера "Динамо" Руслана Нещерета можна назвати казковим навіть попри поразку від "Барселони". Воротар здійснив 12 сейвів та показав найкращий воротарський показник в Лізі чемпіонів, який не міг ніхто повторити вже протягом семи років.

У третьому турі Ліги чемпіонів 18-річний голкіпер Руслан Нещерет не раз виручав "Динамо" у матчі проти "Барселони". Воротар став справжнім героєм матчу, показавши найкращий воротарський показник в ЛЧ за останні сім років, пише 24 канал.

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Нещерет, який замінив хворих на коронавірус Георгія Бущана та Дениса Бойка, сильно вразив своєю грою у поєдинку. Ця зустріч стала дебютною для українського гравця на євроарені. Талановитий воротар здійснив 12 сейвів у матчі. Якщо Руслану не вистачає впевненості на виходах, то на лінії голкіперу просто немає рівних.

Таку кількість сейвів в одному матчі не показували воротарі команд у Лізі чемпіонів ще з 2013-го року. Це третій показник в історії найпрестижнішого турніру.

Як Нещерет завадив "Барселоні" забити цілу "сумку голів" дивіться відео