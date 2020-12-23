2020 рік видався вкрай важким для всього світу і спорт не став виключенням. Однак попри всі перепони українські спортсмени продовжували тяжко тренуватися і йти до своїх цілей. Спорт24 пропонує вашій увазі рейтинг українців, які заявили про себе усьому світу в 2020 році.

Олексій Новіков

Український стронгмен Олексій Новіков у 2020 році шокував своїм досягненням, ставши переможцем турніру "Найсильніша людина планети-2020", пише 24 канал.

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24-річний українець – наймолодший переможець турніру за останні 36 років. Також Новіков здобув найпрестижніший титул найсильнішої людини вперше відтоді, як ним володів інший українець Василь Вірастюк (2004 і 2007 роки).

А у вправі "станова тяга" Новіков взагалі встановив світовий рекорд, піднявши штангу, яка важила 537,5 кг.

Для Олексія виступ на WSM-2020 був лише другим у кар'єрі: у 2019 році він дебютував на змаганнях, але не зміг вийти у фінал. З другої спроби Олексій став чемпіоном.

Що ще відомо про Новікова

У 2017 році в Ірландії Новіков став переможцем турніру "Giant Live", що давало право участі у змаганні "Найсильніша людина світу" у квітні-травні наступного року.

На початку березня 2018 року став переможцем турніру "Arnold Amateur World Championship", що проходив у Коламбусі (Огайо, США). Це змагання є відбором до "Arnold Strongman Classic", де борються за перемогу десять найсильніших атлетів світу.

21 квітня у Києві встановив новий рекорд України "Йок пронесений на плечах, вагою 530 кілограм". Досягнення було зафіксоване у книзі рекордів України.

Чотири рази здобував звання "Найсильніша людина України" (2016, 2017, 2018, 2019).

У березні 2020 року зайняв 5 місце на турнірі "Arnold Strongman Classic 2020".

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Анатолій Трубін

Юний голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін яскраво зарекомендував себе у 2020 році.

19-річний Трубін наприкінці першої половини сезону витіснив з основного складу "гірників" Андрія Пятова і продемонстрував справжній клас у вирішальних матчах Ліги чемпіонів. У поточному сезоні він провів за основну команду Шахтаря 13 матчів (8 – в УПЛ і 5 – у Лізі чемпіонів).

Трубін справив сильне враження своїми виступами в найпрестижнішому європейському турнірі. Шахтар втратив через коронавірус Андрія Пятова, після чого Трубін зайняв місце у воротах команди та вдало зіграв проти Реала (3:2 і 2:0) та Інтера (двічі по 0:0) у Лізі чемпіонів. Перемоги проти Реала стали історичними в історії клубу, адже раніше "гірники" ніколи не перегравали "вершкових".



Трубін вирвав для Шахтаря путівку у Лігу Європи

Навіть фіаско донеччан, зокрема і персональна невдача Трубіна проти Борусії з Мьонхенгладбаха, не похитнули віру головного тренера Луїша Каштру в гравця.

Довідка. Контракт Трубіна з донецьким клубом розрахований до літа 2024 року. Зарплата голкіпера становить близько 5 тисяч євро на місяць.

Ілля Ковтун

17-річний Ілля Ковтун, який представляв Україну на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, не залишив шансів суперникам на перемогу. Українець здобув 5 нагород вищого ґатунку.

Українцю не було рівних в особистому багатоборстві, на коні, кільцях і паралельних брусах. Також Ілля поповнив свій медальний доробок "золотом" в команді та в опорному стрибку отримав "срібло".

Для Ковтуна це не перший особистий "медальний кошик" у 2020 році. На турнірі Ukraine Іnternational Cup-2020 йому також не було рівних. Хлопець зібрав 6 золотих нагород – у командній першості, у багатоборстві та в окремих видах – вільні вправи, на кільцях, брусах та перекладині.

Що ще відомо про Ковтуна

Призер юніорського чемпіонату світу, шість разів підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу на чемпіонаті Європи серед юніорів, призер чемпіонату Європи серед юніорів, багаторазовий чемпіон та призер Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Тренується у обласній дитячо-юнацькій спортивній школі "Олімпія" під керівництвом тренера Ірини Надюк.

Семен Новіков

У 2020 році борець Семен Новіков вперше став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограм.

За золото Новіков змагався з угорцем Віктором Льорінзом, якого переміг з рахунком 7:1.

Відео фінальної сутички Новікова на чемпіонаті Європи

Довгий час Новікову не вдавалося вигравати навіть на рівні своїх одноліток. Прорив стався у 2016 році на IV Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби пам'яті президента ФГРБУ Тернопільській області Є.В. Ворку. У ваговій категорії до 84 кг на шляху до фіналу харків'янин переміг чинного чемпіона України серед юніорів Степана Шелемеха, а в фіналі здолав чемпіона світу серед кадетів Дмитра Кіяшека.

Шанс потрапити на Олімпійські ігри у Семена Новикова є вже зараз. Головним конкурентом Семена у ваговій категорії до 87 кілограм є борець-нардеп Жан Беленюк.

Данило Болдирєв

Український скелелаз Данило Болдирев став чемпіоном Європи у дисципліні "швидкість". Українець подолав дистанцію на п'ять сотих секунди швидше за росіянина Льва Рудацького.

Його час – 5, 69. При чому на шляху до золотої нагороди Болдирев переміг трьох росіян – Сергія Лужецького у чвертьфіналі, Владислава Деуліна у півфіналі та Льва Рудацького у фіналі.

Для Болдирева це перша медаль вищого ґатунку на континентальній першості. Він здобував срібні нагороди у 2015, 2017 та 2019 роках, а також ставав третім – у 2013 році.

Ілля Забарний

18-річний футболіст Динамо Ілля Забарний став другим наймолодшим дебютантом збірної України. Юний футболіст феєрично увірвався в дорослий футбол.

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Всього ж до свого 19-річчя в національній команді встигли зіграти лише шестеро гравців - крім вищевказаних це Сергій Ребров (2 матчі), Олександр Зінченко та Віктор Циганков. При цьому Циганков свій другий матч за збірну проводив якраз у день 19-річчя.

Також Забарний у 2020 році став гравцем основного складу Динамо після того, як команду очолив румун Мірча Луческу.

Руслан Нещерет

Також у київському Динамо себе яскраво зарекомендував голкіпер Руслан Нещерет. Він приєднався до академії киян у дванадцять років. Футболіст пройшов основні ешелони динамівської школи.

В січні 2019 року тренер Динамо Олександр Хацкевич запросив Руслана на тренувальні збори в Іспанію разом з основним складом команди. В жовтні-листопаді 2019-го Хацкевич чотири рази включав Нещерета в заявку на матчі УПЛ.

Моментом слави молодого воротаря став матч проти Барселони у 2020 році. Через коронавірус допомогти команді не міг запасний воротар Динамо Денис Бойко. Це був лише другий офіційний матч Нещерета у складі дорослої команди киян. Хоч Динамо й програло 2:1, молодий воротар здійснив дванадцять сейвів за матч і став третім голкіпером в Лізі чемпіонів з таким показником.

Ще одним показовим фактом про цей матч є точність передач українського голкіпера (91 відсоток). Тренери молодіжних команд Динамо неодноразово заявляли про відмінне вміння Руслана діяти ногами. Хоч матч проти Шахтаря в УПЛ у Нещерета не вдався, він має всі шанси скласти конкуренцію Бущану: як в клубі, так і в збірній.



Руслан Нещерет / Фото: Getty Images

Богдан-Іван Городиський

У 2020 році легкоатлет Богдан-Іван Городиський встановив новий рекорди України з півмарафону. Найкращий результат він показав на чемпіонаті світу, який відбувся у польській Гдині.

Рекорд України серед чоловіків 1:01.51 був поставлений ще у 2003 році Сергієм Лебедем. І от на турнірі в Гдині Городиський перевершив його на понад хвилину – 1:00.40. І став 20-им на чемпіонаті світу.

Юрій Анікеєв

Український гросмейстер Юрій Анікеєв став чемпіоном світу з шашок – 100 у категорії "рапід". Представник "синьо-жовтих" випередив російських спортсменів: першого номера світового шашкового рейтингу Олександра Георгієва, багаторазових чемпіонів світу Муродулло Амріллаєва та Сергія Бєлошеєва, призерів чемпіонатів світу та Європи Олександра Гетьманського та Айнура Шайбакова.

Крім того, Анікеєв виборов бронзу у іншій дисципліні – "бліці". За неофіційною статистикою, українець став абсолютним чемпіоном світу за сумою двох програм.