Найсильніша людина планети, бенефіс воротарів: головні спортивні відкриття України в 2020 році
2020 рік видався вкрай важким для всього світу і спорт не став виключенням. Однак попри всі перепони українські спортсмени продовжували тяжко тренуватися і йти до своїх цілей. Спорт24 пропонує вашій увазі рейтинг українців, які заявили про себе усьому світу в 2020 році.
Олексій Новіков
Український стронгмен Олексій Новіков у 2020 році шокував своїм досягненням, ставши переможцем турніру "Найсильніша людина планети-2020", пише 24 канал.
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24-річний українець – наймолодший переможець турніру за останні 36 років. Також Новіков здобув найпрестижніший титул найсильнішої людини вперше відтоді, як ним володів інший українець Василь Вірастюк (2004 і 2007 роки).
А у вправі "станова тяга" Новіков взагалі встановив світовий рекорд, піднявши штангу, яка важила 537,5 кг.
Для Олексія виступ на WSM-2020 був лише другим у кар'єрі: у 2019 році він дебютував на змаганнях, але не зміг вийти у фінал. З другої спроби Олексій став чемпіоном.
Що ще відомо про Новікова
У 2017 році в Ірландії Новіков став переможцем турніру "Giant Live", що давало право участі у змаганні "Найсильніша людина світу" у квітні-травні наступного року.
На початку березня 2018 року став переможцем турніру "Arnold Amateur World Championship", що проходив у Коламбусі (Огайо, США). Це змагання є відбором до "Arnold Strongman Classic", де борються за перемогу десять найсильніших атлетів світу.
21 квітня у Києві встановив новий рекорд України "Йок пронесений на плечах, вагою 530 кілограм". Досягнення було зафіксоване у книзі рекордів України.
Чотири рази здобував звання "Найсильніша людина України" (2016, 2017, 2018, 2019).
У березні 2020 року зайняв 5 місце на турнірі "Arnold Strongman Classic 2020".
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Анатолій Трубін
Юний голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін яскраво зарекомендував себе у 2020 році.
19-річний Трубін наприкінці першої половини сезону витіснив з основного складу "гірників" Андрія Пятова і продемонстрував справжній клас у вирішальних матчах Ліги чемпіонів. У поточному сезоні він провів за основну команду Шахтаря 13 матчів (8 – в УПЛ і 5 – у Лізі чемпіонів).
Трубін справив сильне враження своїми виступами в найпрестижнішому європейському турнірі. Шахтар втратив через коронавірус Андрія Пятова, після чого Трубін зайняв місце у воротах команди та вдало зіграв проти Реала (3:2 і 2:0) та Інтера (двічі по 0:0) у Лізі чемпіонів. Перемоги проти Реала стали історичними в історії клубу, адже раніше "гірники" ніколи не перегравали "вершкових".
Трубін вирвав для Шахтаря путівку у Лігу Європи
Навіть фіаско донеччан, зокрема і персональна невдача Трубіна проти Борусії з Мьонхенгладбаха, не похитнули віру головного тренера Луїша Каштру в гравця.
Ілля Ковтун
17-річний Ілля Ковтун, який представляв Україну на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, не залишив шансів суперникам на перемогу. Українець здобув 5 нагород вищого ґатунку.
Українцю не було рівних в особистому багатоборстві, на коні, кільцях і паралельних брусах. Також Ілля поповнив свій медальний доробок "золотом" в команді та в опорному стрибку отримав "срібло".
Для Ковтуна це не перший особистий "медальний кошик" у 2020 році. На турнірі Ukraine Іnternational Cup-2020 йому також не було рівних. Хлопець зібрав 6 золотих нагород – у командній першості, у багатоборстві та в окремих видах – вільні вправи, на кільцях, брусах та перекладині.
Що ще відомо про Ковтуна
- Призер юніорського чемпіонату світу, шість разів підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу на чемпіонаті Європи серед юніорів, призер чемпіонату Європи серед юніорів, багаторазовий чемпіон та призер Європейського юнацького олімпійського фестивалю.
- Тренується у обласній дитячо-юнацькій спортивній школі "Олімпія" під керівництвом тренера Ірини Надюк.
Семен Новіков
У 2020 році борець Семен Новіков вперше став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограм.
За золото Новіков змагався з угорцем Віктором Льорінзом, якого переміг з рахунком 7:1.
Відео фінальної сутички Новікова на чемпіонаті Європи
Довгий час Новікову не вдавалося вигравати навіть на рівні своїх одноліток. Прорив стався у 2016 році на IV Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби пам'яті президента ФГРБУ Тернопільській області Є.В. Ворку. У ваговій категорії до 84 кг на шляху до фіналу харків'янин переміг чинного чемпіона України серед юніорів Степана Шелемеха, а в фіналі здолав чемпіона світу серед кадетів Дмитра Кіяшека.
Шанс потрапити на Олімпійські ігри у Семена Новикова є вже зараз. Головним конкурентом Семена у ваговій категорії до 87 кілограм є борець-нардеп Жан Беленюк.
Данило Болдирєв
Український скелелаз Данило Болдирев став чемпіоном Європи у дисципліні "швидкість". Українець подолав дистанцію на п'ять сотих секунди швидше за росіянина Льва Рудацького.
Його час – 5, 69. При чому на шляху до золотої нагороди Болдирев переміг трьох росіян – Сергія Лужецького у чвертьфіналі, Владислава Деуліна у півфіналі та Льва Рудацького у фіналі.
Для Болдирева це перша медаль вищого ґатунку на континентальній першості. Він здобував срібні нагороди у 2015, 2017 та 2019 роках, а також ставав третім – у 2013 році.
Ілля Забарний
18-річний футболіст Динамо Ілля Забарний став другим наймолодшим дебютантом збірної України. Юний футболіст феєрично увірвався в дорослий футбол.
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Всього ж до свого 19-річчя в національній команді встигли зіграти лише шестеро гравців - крім вищевказаних це Сергій Ребров (2 матчі), Олександр Зінченко та Віктор Циганков. При цьому Циганков свій другий матч за збірну проводив якраз у день 19-річчя.
Також Забарний у 2020 році став гравцем основного складу Динамо після того, як команду очолив румун Мірча Луческу.
Руслан Нещерет
Також у київському Динамо себе яскраво зарекомендував голкіпер Руслан Нещерет. Він приєднався до академії киян у дванадцять років. Футболіст пройшов основні ешелони динамівської школи.
В січні 2019 року тренер Динамо Олександр Хацкевич запросив Руслана на тренувальні збори в Іспанію разом з основним складом команди. В жовтні-листопаді 2019-го Хацкевич чотири рази включав Нещерета в заявку на матчі УПЛ.
Моментом слави молодого воротаря став матч проти Барселони у 2020 році. Через коронавірус допомогти команді не міг запасний воротар Динамо Денис Бойко. Це був лише другий офіційний матч Нещерета у складі дорослої команди киян. Хоч Динамо й програло 2:1, молодий воротар здійснив дванадцять сейвів за матч і став третім голкіпером в Лізі чемпіонів з таким показником.
Ще одним показовим фактом про цей матч є точність передач українського голкіпера (91 відсоток). Тренери молодіжних команд Динамо неодноразово заявляли про відмінне вміння Руслана діяти ногами. Хоч матч проти Шахтаря в УПЛ у Нещерета не вдався, він має всі шанси скласти конкуренцію Бущану: як в клубі, так і в збірній.
Руслан Нещерет / Фото: Getty Images
Богдан-Іван Городиський
У 2020 році легкоатлет Богдан-Іван Городиський встановив новий рекорди України з півмарафону. Найкращий результат він показав на чемпіонаті світу, який відбувся у польській Гдині.
Рекорд України серед чоловіків 1:01.51 був поставлений ще у 2003 році Сергієм Лебедем. І от на турнірі в Гдині Городиський перевершив його на понад хвилину – 1:00.40. І став 20-им на чемпіонаті світу.
Юрій Анікеєв
Український гросмейстер Юрій Анікеєв став чемпіоном світу з шашок – 100 у категорії "рапід". Представник "синьо-жовтих" випередив російських спортсменів: першого номера світового шашкового рейтингу Олександра Георгієва, багаторазових чемпіонів світу Муродулло Амріллаєва та Сергія Бєлошеєва, призерів чемпіонатів світу та Європи Олександра Гетьманського та Айнура Шайбакова.
Крім того, Анікеєв виборов бронзу у іншій дисципліні – "бліці". За неофіційною статистикою, українець став абсолютним чемпіоном світу за сумою двох програм.
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