Аргентинець Ліонель Мессі побив рекорд легендарного Пеле за кількістю голів за один клуб. На честь цього нападник спрезентує ексклюзивне пиво кожному голкіперу у воротах якого він забивав голи. Серед них є українські воротарі.

Бренд Budweiser, який є спонсором Мессі, створив 644 пляшки іменного пива. Чому така кількість? Саме стільки результативних ударів забив аргентинець у ворота суперників. Тепер у Лео на один гол більше, ніж у бразильця Пеле за Сантос, повідомляє Editorji.

Оце так Новий "Король футболу": Мессі побив рекорд легендарного Пеле

Подарунки від Мессі

Форвард надішле кожному голкіперу, якому забивав, на пам'ять ексклюзивне пиво, де пронумеровано всі голи гравця Барселони. Разом із ним буде доданий лист від аргентинця.

Загалом 160 воротарів отримають такий презент від нового "Короля футболу". Серед них є і представники України. Щасливцям стануть Олександр Шовковський, Андрій Пятов та Руслан Нещерет. Цікаво, що кожен страж воріт отримає таку кількість пляшок пива, рівну кількості пропущених голів у власні володіння.

33-річному нападнику вдалось побити рекорд Пеле у матчі проти Вальядоліда. У якому Барселона здобула розгромну перемогу 0:3, а капітан каталонців поставив грубу крапку у зустрічі.

Хто з українських голкіперів пропустив найбільше?

Андрій Пятов – 3 голи (за 4 матчі)

Олександр Шовковський – 2 голи (за 2 зустрічі)

Руслан Нещерет – 1 гол (за 1 поєдинок)

1 gol = 1 botella del #KingOfBeers que será enviada a cada portero al que #Messi le anotó. Eso nos da 644. La mayor cantidad de goles marcados por un jugador en un mismo club. Celebrá la grandeza del #KingOfFootball #Messi644 pic.twitter.com/3swh72bUqX — Budweiser Paraguay (@BudweiserPy) December 23, 2020