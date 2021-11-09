Непереможний українець Вихрист проведе наступний бій у новорічну ніч

Перспективний український суперважковаговик Віктор Вихрист (8-0, 6 КО) повернеться на ринг 1 січня 2022 року в Лас-Вегасі в бою з Яго Кіладзе (27-5-1, 19 КО).

10-раундовий поєдинок Вихрист – Кіладзе відбудеться в андеркарді бою між кубинцем Луїсом Ортісом та американцем Чарльзом Mартіном.

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Хто такий Яго Кіладзе

Кіладзе з 2007-го до 2012 року виступав в Україні, але з підвищенням рівня опозиції його кар'єра пішла під укіс. Останніми роками 35-річний грузин рідко залишає ринг із перемогою – у його пасиві дострокові поразки у боях із Джо Джойсом, Майклом Хантером та Адамом Ковнацькі.

Вихрист досі непереможний на профі-рингу