Не боїшся, що Путін почне Третю світову, – жінка президента АФУ про матч Україна – Росія

Збірна України з футзалу успішно виступила на чемпіонаті Європи, пробившись у півфінал вперше за 17 років. У півфіналі "синьо-жовті" прикро програли Росії. Президент Асоціації футзалу України Сергій Владико розповів про те, під яким тиском були "синьо-жовті".

Україна та Росія не могли зустрітися на груповому етапі, адже УЄФА розводить команди через політичну ситуацію між державами. Натомість у раунді плей-офф команди можуть зіграти одне проти одного.

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Перед півфіналом Євро-2022 у Росії пообіцяли своїм гравцям преміальні за перемогу проти українців. Згодом ідентичну заяву зробили в Україні, пообіцявши винагороду "синьо-жовтим".

Владико: Такого шаленого тиску ніхто не отримував

Президент Асоціації футзалу України Сергій Владико заявив, що майже жоден український футболіст, окрім Андрія Шевченка та Андрія Ярмоленка, не грав під таким тиском.

Ще раз хочу нагадати аспект важливості гри. Впевнений, що окрім, може, Шевченка, Ярмоленка, жоден гравець з національної збірної великого футболу не отримував того тиску, який був у цих хлопців. За день, в день матчу такого шаленого тиску ніхто не отримував,

– сказав Владико.

У матчі проти Росії українці пропустили прикрий гол уже на старті гри. Глава АФУ звернув увагу на те, що українці сильно нервувалися.

"Перші моменти, перші стартові хвилини – напевно, ви бачили велику нервозність та хвилювання гравців. Вважаю, це нормальний процес живої людини, яка має серце, яка через це ніколи не проходила.

Десь воно зіграло на користь самого футзалу, його популяризації, розкрутки, але десь воно зіграло і в мінус, бо хлопці отримали велике психологічне навантаження. Вони так само читають, бачать, живуть, спілкуються з рідними", – зазначив Владико.

Також президент АФУ розповів про розмову зі своєю жінкою перед матчем проти Росії.

У мене жінка каже: "Не боїшся, якщо обіграєте Росію, що Путін почне Третю світову?" І вона не жартує. Дуже велике психологічне навантаження. А що ми їх обіграємо – самі росіяни вже бояться,

– резюмував футбольний чиновник.

Україна на Євро-2022