Португалія – Росія 4:2

Голи: Пасо, 19, Коелью, 27, 32, Варела, 40 – Соколов, 10, Афанас'єв, 13

Португалія вийшла на паркет проти Росії, щоб спробувати захистити звання чемпіона світу. Першими нулі на табло розмочили російські футзалісти. Соколов з розвороту відкрив рахунок на табло, пише 24 канал.

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Вже через три хвилини росіяни подвоїли перевагу – 0:2. Ще до відпочинку португальці відквитали один гол. Дальнім ударом відзначився Пасо.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку для Росії – 1:2.

Після відпочинку активізувались господарі. На 27-й хвилині Коелью з ауту зрівняв цифри на табло. Російський голкіпер невдало зіграв у рамці воріт – 2:2.



Португалія – Росія / Фото з твітеру UEFA Futsal

Через п'ять хвилин підопічні Хорхе Браза створили черговий камбек. Португальці розіграли класну комбінацію, яку на дальній стійці замкнув Коелью, який оформив дубль – 3:2. Неймовірну гру видали португальські футзалісти.

Наприкінці поєдинку Росія почала грати з п'ятим польовим. Чим скористався суперник. Португалія вже у порожні ворота поставила яскраву крапку у матчі – 4:2.

Португалія знову стала автором шаленого камбеку на турнірі. Збірна вдало захистила звання чемпіонів Європи.