Зважаючи на стосунки між обома країнами, цей матч матиме додаткову увагу. А відтак і мотивацію для футзалістів. Це підтвердив і президент Асоціації футзалу України Сергій Владико.

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Ми не живемо в іншій країні, всі чудово розуміють підтекст цього поєдинку. І наша команда також. Настрій, звичайно ж, у зв'язку з цим, також бойовий. Хлопці дорослі люди, їм не треба щось пояснювати. Вони читають пресу, знають про стосунки двох країн,

– розповів Сергій Владико.

Та все з українські футзалісти зможуть розраховувати на додаткові бонуси у випадку перемоги над Росією. Ще до старту Євро-2022 футзалістам були передбачені премії в залежності від виступу на турнірі. Але за перемогу над Росією вони отримають збільшену премію.

У разі перемоги над Росією є підприємці, які готові збільшити премію для команди. Але я вважаю, що наші хлопці й так уже виступили дуже вдало на Євро, тож додаткові бонуси вже заробили,

– розповів Сергій Владико.

Матч між збірними України та Росії відбудеться у п'ятницю, 4 лютого. Це буде півфінал чемпіонату Європи з футзалу. Гра відбудеться в Амстердамі. Початок зустрічі о 18:00.