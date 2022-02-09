Украина и Россия не могли встретиться на групповом этапе, ведь УЕФА разводит команды из-за политической ситуации между государствами. В раунде плей-офф команды могут сыграть друг против друга.

Это интересно Он мне снился два дня, – капитан сборной Украины о незабитом пенальти в ворота России

Перед полуфиналом Евро-2022 в России пообещали своим игрокам премиальные победы против украинцев. Впоследствии идентичное заявление было сделано в Украине, пообещав вознаграждение "сине-желтым".

Владыко: Такого бешеного давления никто не получал

Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко заявил, что почти ни один украинский футболист, кроме Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко, не играл под таким давлением.

Еще раз хочу напомнить о аспекте важности игры. Уверен, что кроме, может, Шевченко, Ярмоленко, ни один игрок из национальной сборной большого футбола не получал того давления, которое было у этих ребят. За день, в день матча такого безумного давления никто не получал,

– сказал Владыко.

В матче против России украинцы пропустили досадный гол уже на старте игры. Глава АФУ обратил внимание на то, что украинцы сильно нервничали.

"Первые моменты, первые стартовые минуты – наверное, вы видели большую нервозность и волнение игроков. Считаю, это нормальный процесс живого человека, у которого сердце, которое через это никогда не проходило.

Где-то оно сыграло в пользу самого футзала, его популяризации, раскрутки, но где-то оно сыграло и в минус, потому что ребята получили большую психологическую нагрузку. Они также читают, видят, живут, общаются с родными", – отметил Владико.

Также президент АФУ рассказал о разговоре со своей женой перед матчем против России.

У меня жена говорит: "Не боишься, если обыграете Россию, что Путин начнет Третью мировую?" И она не шутит. Очень большая психологическая нагрузка. А что мы их обыграем – сами россияне уже боятся,

– резюмировал футбольный чиновник.

Украина на Евро-2022