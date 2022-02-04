Хіт про Путіна знову пролунав в Амстердамі
На матч через карантин змогла потрапити обмежена кількість уболівальників. Та все ж збірна України отримала належну підтримку, повідомляє 24 канал.
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У трансляції поєдинку було чути, як українських футзалістів підтримують з трибун. Також фанати нашої команди виконали вже легендарну пісню, як звучала на матчах Євро-2020 – "Путін – ху*ло".
Після цього диктор на стадіоні українською мовою попросив вболівальників не виконувати пісні з нецензурною лексикою.
Окрім пісень про Путіна, українці "затягнули" звичну для українських стадіонів "Хто не скаче той мос**ль".
Дивіться відео як фанати співають "Хто не скаче той мос**ль"
Дивіться відео, як фанати України зустріли збірну з футзалу
Україна у півфіналі Євро з футзалу
- Збірна України вийшла до півфіналу Європи завдяки тому, що в 1/4 фіналу сенсаційно обіграла команду Казахстану.
- Для нашої команди це перший вихід до півфіналу за 17 років. До цього Україна грала у півфіналі у 2005 році.
- Варто зауважити, що у 2003 році українці навіть дійшли до фіналу, в якому прикро поступилися Італії.