Хіт про Путіна знову пролунав в Амстердамі

На матч через карантин змогла потрапити обмежена кількість уболівальників. Та все ж збірна України отримала належну підтримку, повідомляє 24 канал.

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У трансляції поєдинку було чути, як українських футзалістів підтримують з трибун. Також фанати нашої команди виконали вже легендарну пісню, як звучала на матчах Євро-2020 – "Путін – ху*ло".

Після цього диктор на стадіоні українською мовою попросив вболівальників не виконувати пісні з нецензурною лексикою.

Варте уваги. Влітку 2021 року збірна України з футболу грала в Амстердамі проти Нідерландів та програла 3:2. У день гри українські фанати виконали пісню про Путіна в громадському транспорті.

Окрім пісень про Путіна, українці "затягнули" звичну для українських стадіонів "Хто не скаче той мос**ль".

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