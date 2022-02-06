Іспанія – Україна 4:1

Голи: Мельядо, 11, Солано, 18, Боїс, 31, Адольфо, 32 – Чернявський, 17

Обидві збірні не змогли пробитись у фінал чемпіонату Європи. У першому півфіналі Україна прикро поступилась Росії, хоча могла зрівняти рахунок за 72 секунди до фінального свистка. Але Петро Шотурма не реалізував пенальті.

Іспанські футзалісти програли Португалії у шаленому матчі. Іспанці перемагала суперника з рахунком 0:2, але зазнали поразки 3:2, повідомляє 24 канал.

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"Синьо-жовті" знову залишились не без підтримки. Українські уболівальники включились на трибунах в Амстердамі вже з перших секунд.

Команди розпочали матч на високих швидкостях. Перший справді гострий момент був біля воріт України. Стійка врятувала володіння Ципуна.

Українці відповіли стрімкою контратакою 2 в 1. Шотурма віддав на Зварича, але Михайлу не вдалось переграти голкіпера Іспанії.

Натиск іспанців

Двічі Ципун ставав на заваді голу. Українці відповіли не менш гостро. "Пожежа" біля іспанських воріт ледь не завершилась взяття володінь. Удари Абакшина та Журби були заблоковані іспанським голкіпером та футзалістами, які лягали під м'яч.

Чіно потужно пробив під дальню стійку, але знову чудову реакцію продемонстрував Ципун.

На жаль, першими нулі на табло розмочили господарі матчу. Мельядо злету пробив після передачі з ауту – 1:0.

Після пропущеного голу українці почали грати з п'ятим польовим, який ледь не завершився взяттям воріт. Іспанські футзалісти помилились, тому підопічні Олександра Косенка отримали право на вільний удар. Але постріл заблокували гравці Іспанії.

Дві хвилини – два голи

Ще до перерви "синьо-жовтим" вдалось зрівняти цифри на табло. Корсун відтер опікуна від м'яча, який підхопив Чернявський та пробив повз воротаря суперника – 1:1.

Іспанці швидко знов повели у рахунку. Солано на фланзі з розвороту лівою забив другий гол Іспанії у матчі – 2:1.

Перша частина зустрічі завершилась мінімальною перевагою іспанців у рахунку.

Клас від Іспанії

Другу 20-хвилинку Україна розпочала одразу з п'ятим польовим. Тричі поспіль Ципун реагував на потужні удари іспанців.

Доволі рівний тайм був в Амстердамі, але іспанські футзалісти більше створювали моментів біля воріт Ципуна.

Класно до удару приклався Лебідь, але постріл в ефектному стрибку потягнув Хесус Ерреро.

Після чого Іспанія збільшила перевагу у матчі після розіграшу стандарту – 3:1.

Через декілька секунд українці втратили м'яч на власній частині, іспанцям нічого не залишалось, як закотити м'яч вже у порожні ворота – 4:1.

Штурм іспанських воріт

Чернявський класно перехопив м'яч у суперника, але стійка врятувала володіння господарів. Могли іспанці забити більше, але Лебідь самовіддано став на ворота та ногою вибив м'яч із лінії.

Українські футзалісти створили чимало моментів біля іспанських воріт. Але захист та воротар Іспанії діяли надійно. Фортуна цього дня теж була не на стороні України.

Іспанія переграла Україну та залишила підопічних Косенка без бронзових нагород.

До уваги. 6 лютого о 18:30 Португалія спробує захистити звання чемпіона Європи у фіналі проти Росії