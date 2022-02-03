За даними журналіста Івана Карпова, спочатку очікувалося, що гравці команди отримають по 1 мільйону рублів за перемогу на турнірі, 750 тисяч рублів – за "срібло" та 500 тисяч рублів – за "бронзу".

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Проте після виходу на Україну призові збільшили вдвічі. Тепер лише за перемогу над Україною гравцям російської команди пообіцяли вже 1,5 мільйона рублів. Разом із цим призові за перемогу на Євро зросли до 2 мільйонів рублів.

До речі, мільйон рублів за перемогу – це 11 530 євро на людину. У разі успіху у грі з українцями кожен із росіян забезпечить собі срібну нагороду та 8647 євро.

До уваги. Півфінал Євро-2022 Україна – Росія відбудеться 4 лютого о 18:00.

Україна – Росія: перед матчем