Арбітр матчу Львів – Колос може подати позов до суду за наклеп
Микола Кривоносов, резервний арбітр матчу 15 туру чемпіонату України між Львовом і Колосом, готовий захищати свою честь у суді. Кривоносов може піти в суд після звинувачень тренера Львова Віталія Шумського.
Джерело:"Бомбардир"
Арбітри матчу написали пояснення
Наставник Львова Шумський отримав жовту картку в матчі проти Колоса. Тренер заявив, що був покараний головним арбітром матчу, адже просив Кривоносова розмовляти українською.
До теми Мовний скандал на матчі Львів – Колос: УАФ отримала 2 тижні, щоб пояснити дії суддів
За інформацією телеграм-каналу "Бомбардир", арбітри матчу вже написали пояснення епізоду в комітет арбітрів.
Вони переконують, що Шумський був покараний через зауваження у грубій формі, а не прохання розмовляти українською.
Ці документи тепер йдуть у КДК (Контрольно-дисциплінарний комітет, – Спорт 24). Зі слів арбітрів, попередження Шумський отримав за системні зауваження в грубій формі арбітрам та публічні претензії впродовж гри,
– мовиться у повідомленні.
Також повідомляється, що четвертий арбітр матчу Микола Кривоносов збирається подавати позов до суду за наклеп.
Що відомо про скандал на матчі у Львові?
- Головний арбітр матчу Львів – Колос Віктор Копієвський покарав тренера львів'ян у другому таймі.
- Він прийняв рішення продемонструвати Шумському жовту картку після отримання повідомлення за допомогою радіозв’язку від Кривоносова.
- Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до глави Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка. Він просить УАФ протягом 2 тижнів пояснити дію суддів.
- Павелко відповів Креміню. Зокрема, Комітет з етики та чесної гри вже розпочав перевірку інциденту.
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