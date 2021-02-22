Головний тренер Львова Віталій Шумський 20 лютого у матчі проти Колоса побачив перед собою жовте світло. Суддя показав наставнику картку через те, що він попросив четвертого рефері відповідати до нього українською мовою.

15 тур УПЛ не обійшов без скандалів. На 67-й хвилині за рахунку 0:1 на користь команди з Ковалівки суддя несподівано зупинив гру, щоб показати тренеру господарів жовту картку.

Оце так Тренер Львова отримав картку через те, що попросив суддю розмовляти українською

Скандальний інцидент

Наставник був шокований таким рішенням головного арбітра зустрічі Віктора Копієвського. На відео видно, як фахівець намагався вияснити у судді, чому отримав покарання. Рефері лаконічно відповів: "За розмови". Шумський сказав, що лише попросив резервного рефері розмовляти українською, але суддя був невблаганний.

Після цього наставник Львова звернувся до четвертого арбітра, з яким попередньо вів діалог. Однак Микола Кривоносов не став відповідати на запитання тренера та попросив його заспокоїтись.

В Українській асоціації футболу заявили, що візьмуться за цей епізод та вже розпочали перевірку. Комітетом буде опитано свідків та досліджено матеріали з метою з’ясування всіх обставин цього епізоду та дотримання Кодексу етики та чесної гри.

Матч завершився перемогою Колоса з рахунком 0:2.

Такі інциденти з мовним конфліктом в УПЛ не рідкість. Раніше скандал розгорівся навколо матчу Дніпро-1 – Колос, коли хорватський наставник господарів Ігор Йовічевіч попросив нападника команди з Ковалівки Євгена Селезньова розмовляти українською мовою. Спершу форвард у емоціях різко відповів тренеру, але вже після поєдинку офіційно попросив вибачення.

Цікаво, що сам Ігор Йовічевіч, який колись тренував львівські Карпати, з Хорватії, але в житті розмовляє українською.

Відео скандального інциденту у матчі Львів – Колос