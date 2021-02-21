Львів 20 лютого у рамках 15 туру провів домашній поєдинок проти Колоса. Головний наставник господарів Віталій Шумський отримав попередження після того, як попросив арбітра звертатись до нього українською мовою.

Матч Львів – Колос запам'ятався скандальним моментом за участю головного тренера господарів та судді. У одному з епізодів Віталій Шумський несподівано для всіх побачив перед собою жовту картку.

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Мовний конфлікт

Сталось це після словесної перепалки з четвертим арбітром матчу, який перебуває якраз за межами поля біля лавок запасних. Після матчу тренер львів'ян пояснив, що такого він сказав судді, що той аж показав попередження.

Шумський під час діалогу з резервним суддею Миколою Кривоносом попросив арбітра відповідати йому українською мовою, а не російською. Таке прохання розлютило рефері, він повідомив про це головному арбітру зустрічі Віталію Копієвському, який відразу прибіг до лавки запасних Львова та продемонстрував тренеру жовте світло.

Начебто Шумський таким прохання вчинив натиск на четвертого суддю. Тренер львівського клубу у післяматчевому коментарі заявив, що арбітр не пояснив своє рішення.

До слова, матч завершився перемогою Колоса 0:2. Після звитяги команда з Ковалівки із 22 очками йде 6-ю. Львівський клуб з 12 пунктами залишається 10-м.

Цікаво, що це вже не перший мовний конфлікт в УПЛ. Раніше нападник Євген Селезньов посварився через це з наставником Дніпра-1 Ігорем Йовічевічем. Хорват попросив футболіста розмовляти українською за що отримав різку відповідь.