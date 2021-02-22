Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь направив листа до глави Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка. Кремінь звернувся до Павелка через мовний інцидент під час матчу 15 туру чемпіонату України між Львовом і Колосом.

Уповноважений просить УАФ за 2 тижні надати пояснення щодо дій суддів, які використали недержавну мову під час обслуговування матчу Львів – Колос

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Для ухвалення подальшого рішення прошу у двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред'явлення жовтої картки тренеру ФК Львів за можливою ознакою мовної дискримінації,

– йдеться у листі.

Що сталося під час матчу Львів – Колос

Поєдинок 15 туру УПЛ відбувся у суботу, 20 лютого. У другому таймі наставник Львова Віталій Шумський отримав попередження.

Віктор Копієвський покарав тренера після отримання повідомлення за допомогою радіозв’язку від четвертого арбітра Миколи Кривоносова.

Шумський заявив, що отримав жовту картку після того, як попросив резервного арбітра звертатись до нього українською.

Глава УАФ Андрій Павелко вже відповів Креміню. Зокрема, УАФ повідомляє, що Комітет з етики та чесної гри розпочав перевірку інциденту.