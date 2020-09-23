Форвард "Барселони" Суарес узгодив свій контракт з "Атлетіко"
Луїс Суарес узгодив деталі контракту з мадридським "Атлетіко", погодившись на зниження зарплати майже удвічі. "Барселона" погодилася безкоштовно відпустити свого форварда, за що отримає лише незначні бонуси за успіхи Суареса в Лізі чемпіонів.
Про фактично готовий перехід уругвайського форварда в розташування "матрацників" повідомляє BBC.
До слова "Ювентус" відмовився від Суареса – гравець несподівано може опинитись у Мадриді
За успіхи Суареса в головному клубному турнірі "Барселона" може отримати символічні 4 мільйони євро. Сам форвард погодився на зниження зарплати майже удвічі, якщо порівнювати з його доходами в "Барсі" – близько 15 мільйонів євро на рік.
Раніше були повідомлення, що уругвайський нападник може опинитися в туринському "Ювентусі". Та згодом у нього виникли проблеми з паспортом і трансфер зірвався.
"Барселона" готова була відпустити його безкоштовно, але була умова – форвард не повинен був перейти в один з "певних" топ-клубів. Схоже, до цієї когорти входив й "Атлетіко", адже президент "Барси" Хосеп Бартомеу спершу блокував трансфер.
Мотивував свою позицію він тим, що не хотів, аби форвард перейшов у стан одного з ключових суперників в чемпіонаті Іспанії. Та згодом, після розмови з представниками Луїса Суареса, каталонський клуб відпустив форварда.
Коротко про успіхи Суареса в Каталонії:
- Уругвайський форвард перейшов у "Барселону" з "Ліверпуля" влітку 2014 року. Тоді каталонський клуб заплатив за його трансфер 94 мільйони євро.
- За 6 років в Іспанії Луїс Суарес награв за "Барселону" 283 матчі, у яких забив 198 голів. Крім того, форвард зіграв вже 113 матчів за збірну Уругваю, відзначившись 59 разів. Разом зі збірною у 2011 році він став чемпіоном Америки.