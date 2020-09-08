У нового головного наставника "Барселони" Рональда Кумана виник конфлікт із керівництвом клубу. Сторони не зійшлись характером у трансферних цілях.

Нідерландський тренер прагне підписати земляка Вейналдума, який грає за "Ліверпуль", а у плани менеджменту каталонців не входить такий трансфер. Про це повідомляє журналіст Тобі Альтшаффль у Twitter.

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Конфлікт інтересів

Боси "Барселони" мають намір повернути Тьяго Алькантару з мюнхенської "Баварії". Керівництво клубу вже начебто вийшло на зв'язок із оточенням футболіста. Клуб робить все можливе, щоб вмовити Кумана змінити свою думку.

UPDATE: FC Barcelona wants Thiago, Koeman wants Wijnaldum.

Barça put pressure on Koeman to change his mind: there has already been contact between Barcelona and the player environment. The question is who fulfills the transfer requirements of #fcbayern: Barça or #LFC? #thiago — Tobi Altschäffl (@altobelli13) September 7, 2020

Як повідомляє видання ESPN, чекати Тьяго у "Барселоні" не варто, ймовірно в Іспанію переїде саме голландець. А Тьяго швидше за все може поповнити розташування "Ліверпуля".

Thiago no vendrá al Barça... — moisESPN (@moillorens) September 7, 2020

Серед пріоритетних для підписання гравців голландський наставник назвав також нападника "Інтера" Лаутаро Мартінеса, півзахисника "Аякса" Донні ван де Беека і захисника "Манчестер Сіті" Еріка Гарсію.

Також наставник хоче підписати зірку "Ліона" Мемфіса Депая. Гравець добре відомий Куману за виступами у збірній Нідерландів, яку очолював фахівець із 2018 року.