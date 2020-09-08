У Кумана конфлікт із керівництвом "Барселони": що стало "каменем спотикання"
У нового головного наставника "Барселони" Рональда Кумана виник конфлікт із керівництвом клубу. Сторони не зійшлись характером у трансферних цілях.
Нідерландський тренер прагне підписати земляка Вейналдума, який грає за "Ліверпуль", а у плани менеджменту каталонців не входить такий трансфер. Про це повідомляє журналіст Тобі Альтшаффль у Twitter.
Читайте також: Мессі отримає на полі особливий статус: як гратиме аргентинець під керівництвом нового тренера
Конфлікт інтересів
Боси "Барселони" мають намір повернути Тьяго Алькантару з мюнхенської "Баварії". Керівництво клубу вже начебто вийшло на зв'язок із оточенням футболіста. Клуб робить все можливе, щоб вмовити Кумана змінити свою думку.
Як повідомляє видання ESPN, чекати Тьяго у "Барселоні" не варто, ймовірно в Іспанію переїде саме голландець. А Тьяго швидше за все може поповнити розташування "Ліверпуля".
Серед пріоритетних для підписання гравців голландський наставник назвав також нападника "Інтера" Лаутаро Мартінеса, півзахисника "Аякса" Донні ван де Беека і захисника "Манчестер Сіті" Еріка Гарсію.
Також наставник хоче підписати зірку "Ліона" Мемфіса Депая. Гравець добре відомий Куману за виступами у збірній Нідерландів, яку очолював фахівець із 2018 року.