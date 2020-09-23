Каталонська "Барселона" продовжує очищувати склад перед сезоном-2020/2021. 23-го вересня команду офіційно покинув захисник Нелсон Семеду.

Захисник "Барселони" Нелсон Семеду продовжить кар'єру в англійському "Вулверхемптоні". Про це повідомляє сайт "Барселони".

До речі Один з найкращих бомбардирів Іспанії повернеться у "Ювентус": ким поповниться клуб

Деталі трансферу

26-річний футболіст уклав зі своїм новим клубом контракт до 2023 року. Передбачена можливість продовження угоди до червня 2025 року.

"Барселона" отримає за португальця 30 мільйонів євро, ще 10 мільйонів передбачені як бонуси.

Семеду провів в каталонській команді три сезони. У 122 матчах він відзначився двома забитими м'ячами.

За інформацією іноземних ЗМІ, правий захисник "Аякса" Серджіно Дест, швидше за все, перейде в "Барселону". Він і замінить Семеду.

Хто вже покинув "Барселону"

Влітку команду покинули вже три провідні футболісти: хорват Іван Ракітіч повернувся в іспанську "Севілью".

Також "Барселону" покинув Артур, якого купив "Ювентус". У відповідь "Барселона" придбала Міралема П'янича.

22-го вересня Артуро Відаль перебрався з "Барселони" в міланський "Інтер".

Очікується, що наступним гравцем, який покине "Барселону", стане уругвайський нападник Луїс Суарес. Він має перейти в мадридський "Атлетіко".