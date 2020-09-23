Іспанська "Барселона" перепідписала угоду з вінгером Ансу Фаті. Тепер 17-літній гравець буде гравцем лише основної команди.

Ансу Фаті змінив і номер, під яким виступатиме в "Барселоні". Тепер на його спині буде номер "22". Цей номер став вільним після того, як команду покинув Артуро Відаль. Під цим номером свого часу виступали Майкл Рейзігер, Франк де Бур, Луїс Гарсія, Хав'єр Савіола, Ерік Абідаль та Дані Алвес.

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Значно зросла і сума відступних, яка тепер прописана у його контракті. Якщо до цього "Барселона" оцінювала гравця у 170 мільйонів євро, то тепер його клаусула становить 400 мільйонів євро.

Відзначимо, що Ансу Фаті – вихованець "Барселони". Попри юний вік, у минулому сезоні він зіграв у 30 матчах за "Барселону". В тому числі у Лізі чемпіонів. На його рахунку – вісім забитих голів.

Гравець вже дебютував за збірну Іспанії у матчі проти Німеччини у Лізі націй, вийшовши на заміну. А вже через три дні він провів весь матч проти України, відзначившись забитим голом. І саме фол на ньому на перших хвилинах зустрічі призвів до пенальті у ворота збірної України.

Відео голу Ансу Фаті у ворота збірної України

Додамо, що відступні у розмірі 400 мільйонів євро – не найбільші, які є в "Барселоні". В контракті цього ж Мессі прописано 700 мільйонів євро. А португальського нападника Трінкау, якого купили на початку 2020 року за 31 мільйон євро, оцінили в 500 мільйон євро.