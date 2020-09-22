Каталонська "Барселона" продовжує кадрову чистку після провального сезону-2019/2020, в якому не виграла жодну титулу. Цього разу команду покинув чилійський півзахисник Артуро Відаль.

Півзахисник Артуро Відаль остаточно повернувся в Італію. 33-річний чилійський футболіст став гравцем міланського "Інтера". Про це повідомляє сайт "Інтера".

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Відаль дістався "Інтеру" безкоштовно

Деталі підписаної угоди не розголошуються, як і сума трансферу.

Повідомлялося, що міланці заплатять "Барселоні" за Відаля 1 мільйон євро. Також стверджувалося, що він буде заробляти в "Інтері" 6 мільйон євро на рік.

Втім, спеціалізований портал Transfermarkt повідомляє, що Відаль перейшов з "Барселони" в "Інтер" безкоштовно. Причому на ринку вартість гравця складає 11 мільйонів євро.

Що відомо про Відаля? Футболіст у Європі виступав за "Баєр", звідки перейшов у туринський "Ювентус". У 2015 році Відаль став гравцем "Баварії" за 39 мільйонів євро. Через 3 роки німецький клуб продав Відаля у "Барселону" за 18 мільйонів євро.

Кадрова чистка "Барселони"

Влітку команду покинули два провідні футболісти: хорват Іван Ракітіч повернувся в іспанську "Севілью".

Також "Барселону" покинув Артур, якого купив "Ювентус". У відповідь "Барселона" придбала Міралема П'янича.

Планував покинути "Барселону" Ліонель Мессі. Однак керівництво "синьо-гранатових" вмовило футболіста залишитися.