"Барселона" на дні: зірковий Піке сенсаційно готовий покинути клуб
Захисник ",Барселони" Жерар Піке заявив, що готовий піти з клубу, якщо це принесе команді позитивний результат у майбутньому. Він вважає, що потрібно провести зміни у цілий структурі каталонців.
Футболіст був дуже емоційним після розгромної поразки у матчі Ліги чемпіонів проти "Баварії" (8:2). Він назвав гру команди жахливою та додав, що такий матч футболісти демонструють вже не вперше, цитує Marca.
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"Барселона" у прірві
Він сподівається, що кожен із футболістів винесе з цього матчу правильний урок. Піке вважає, що потрібні внутрішні зміни, щоб витягнути команду з прірви.
Іспанець готовий покинути каталонців, якщо це буде потрібно. Жерар заявив, що зміни треба провести у всіх структурі клубу. Потрібна нова "кров", яка додала б команді свіжості.
- Піке віддав "Барселоні" вже близько 17 років свого життя.
- По закінченню сезону 2008/09 Жерар Піке був номінований УЄФА на звання найкращого захисника того сезону, але нагороду не отримав.
- Жерар тричі вигравав з "Барселоною" Лігу чемпіонів, 6 разів тріумфував у чемпіонаті Іспанії, був одним із лідерів легендарної команди Гвардіоли.