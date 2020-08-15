Захисник ",Барселони" Жерар Піке заявив, що готовий піти з клубу, якщо це принесе команді позитивний результат у майбутньому. Він вважає, що потрібно провести зміни у цілий структурі каталонців.

Футболіст був дуже емоційним після розгромної поразки у матчі Ліги чемпіонів проти "Баварії" (8:2). Він назвав гру команди жахливою та додав, що такий матч футболісти демонструють вже не вперше, цитує Marca.

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"Барселона" у прірві

Він сподівається, що кожен із футболістів винесе з цього матчу правильний урок. Піке вважає, що потрібні внутрішні зміни, щоб витягнути команду з прірви.

Іспанець готовий покинути каталонців, якщо це буде потрібно. Жерар заявив, що зміни треба провести у всіх структурі клубу. Потрібна нова "кров", яка додала б команді свіжості.