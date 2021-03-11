Мітинг в Аргентині: фанати вимагають справедливого розслідування справи про смерть Марадони

Сотні людей зібрались на центральних вулицях Буенос-Айреса та вимагають справедливого розслідування справи про смерть їх улюбленця Дієго Марадони, який помер 25 листопада. Фанати впевнені, що легенду футболу вбили.

Вимагають справедливого розслідування

Більшість мітингарів були футбольні вболівальники, які були одягнені у футболки національної збірної Аргентини. Вони все ще досі не можуть повірити у смерть свого кумира, тому вимагають правди у місцевої влади.

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Протестувальники пройшлись вулицями столиці Аргентини із закликами "Він не вмер, його вбили". Також серед фанатів акцію підтримала і родина Дієго, яка звинувачує у халатності медичних працівників, а особливого його особистого лікаря та друга 39-річного Леопольда Луку. Сам медичний працівник заявляє, що у аргентинця зупинилось серце.

Сім'я Дієго була одягнена у футболки з надписом "Справедливість для Бога", пробула на місці 15 хвилин та покинула акцію. Люди не лише вимагають у влади справедливого розслідування, але і його прискорення. На їх думку, суд довго затягує справу про смерть легенди футболу.

Поліція супроводжувала мітинг, але до сутичок ситуація не дійшла. Все пройшло мирно.

Нещодавно з'явилась інформація, що в останні місяці життя Дієго все частіше брався за чарку з алкоголем, перед смертю 60-річний аргентинець часто пив вино та пиво. Люди, які постійно були поруч та доглядали за Марадоною, не відмовляли йому у цьому. Доглядальниця давала йому алкогольні напоїв, підкидаючи туди снодійні. Робила вона для того, щоб аргентинець не завдав їй та іншому персоналу проблем у нічний час.

Також за її словами, у легендарного футболіста значно погіршився психічний стан. Спершу він розмовляв по телефону, не тримаючи його у руках, а також неодноразово розповідав, що звільнив медсестру через крадіжку особистих речей.

Смерть Марадони