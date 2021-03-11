Мітинг в Аргентині: фанати вимагають справедливого розслідування справи про смерть Марадони

Джерело:твітер Infobae
Сотні людей зібрались на центральних вулицях Буенос-Айреса та вимагають справедливого розслідування справи про смерть їх улюбленця Дієго Марадони, який помер 25 листопада. Фанати впевнені, що легенду футболу вбили.
Більшість мітингарів були футбольні вболівальники, які були одягнені у футболки національної збірної Аргентини. Вони все ще досі не можуть повірити у смерть свого кумира, тому вимагають правди у місцевої влади.
До теми Давали пиво зі снодійним: шокуючі деталі про останні місяці життя Дієго Марадони
Протестувальники пройшлись вулицями столиці Аргентини із закликами "Він не вмер, його вбили". Також серед фанатів акцію підтримала і родина Дієго, яка звинувачує у халатності медичних працівників, а особливого його особистого лікаря та друга 39-річного Леопольда Луку. Сам медичний працівник заявляє, що у аргентинця зупинилось серце.
Сім'я Дієго була одягнена у футболки з надписом "Справедливість для Бога", пробула на місці 15 хвилин та покинула акцію. Люди не лише вимагають у влади справедливого розслідування, але і його прискорення. На їх думку, суд довго затягує справу про смерть легенди футболу.
Поліція супроводжувала мітинг, але до сутичок ситуація не дійшла. Все пройшло мирно.
Нещодавно з'явилась інформація, що в останні місяці життя Дієго все частіше брався за чарку з алкоголем, перед смертю 60-річний аргентинець часто пив вино та пиво. Люди, які постійно були поруч та доглядали за Марадоною, не відмовляли йому у цьому. Доглядальниця давала йому алкогольні напоїв, підкидаючи туди снодійні. Робила вона для того, щоб аргентинець не завдав їй та іншому персоналу проблем у нічний час.
Також за її словами, у легендарного футболіста значно погіршився психічний стан. Спершу він розмовляв по телефону, не тримаючи його у руках, а також неодноразово розповідав, що звільнив медсестру через крадіжку особистих речей.