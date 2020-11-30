Прокуратура Аргентини висунула звинувачення у справі про смерть футболіста Дієго Марадони його особистому лікарю, 39-річному Леопольдо Луці.

Леопольдо Луці розридався під час інтерв'ю Daily Mail, коментуючи звинувачення в причетності до смерті легендарного футболіста. Доктор заперечує факт будь-яких порушень, нібито допущених ним при догляді за аргентинською суперзіркою.

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"Я був вражений, коли до моїх дверей під'їхала поліція. Я знаю, що робив, і це все було на користь Дієго. Я зробив все, що міг. Я відчуваю себе жахливо, тому що мій друг помер. Я вважаю, що не винен. Те, що відбувається зараз, дуже несправедливо", – сказав Луці.

За словами лікаря, у футболіста були проблеми з таблетками і алкоголем.

"Марадона був найскладнішим пацієнтом. Я нічого не міг зробити, якщо він цього не хотів. Він ненавидів лікарів і психологів. Зі мною було трохи інакше, тому що я був з ним чесний. Він був моїм другом. Він повинен був піти в реабілітаційний центр, коли виписався з лікарні, але не пішов. Якщо я в чомусь і винен перед Дієго, так це в любові до нього і спробах поліпшити його життя", – зазначив Леопольдо Луці.

Що відомо про смерть Марадони

Марадона несподівано помер у середу, 25-го листопада, на 60-у році життя. Медики протягом двох годин боролися за життя Марадони, після чого констатували смерть.

Юрист Марадони вимагає розслідувати дії лікарів. В Аргентині через смерть Марадони оголосили триденну жалобу. З футболістом прийшли попрощатися мільйони фанатів.