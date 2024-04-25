Однозначно повернуся, – Мілевський розповів про своє майбутнє в київському Динамо

Екскапітан Динамо Артем Мілевський восени 2023 року мав великі проблеми зі здоров'ям. Проте після тяжкого періоду він повернувся до нормального життя.

Наразі Мілевський веде активну соціальну діяльність та навіть почав грати у футбол. Він виступає на аматорському рівні в медіалізі за команду IGNIS.

До теми Відповідь Львову, – Мілевський зізнався, як відбулося його повернення у футбол

Мілевський повернеться в рідний клуб

Колишній гравець збірної України розповів, чи хотів би він повернутися у професійний спорт та працювати у структурі Динамо. Адже, за словами друга Артема, він отримав пропозицію від Ігоря Суркіса, коли лікувався.

Я однозначно повернуся. Звісно ж, хочу лише у Динамо Київ, але всьому свій час. Настане час, і я повернуся. На якій посаді бачу себе? Мені цікаво працювати з нападниками. Цікаво знайти нападника, який був би схожий на мене. Може, він буде не з України, може це буде якийсь іноземець,

– заявив Мілевський.

Нагадаємо, що президент "біло-синіх" не лише зробив пропозицію колишньому капітану повернутися у клуб, а й допоміг витягнути його з важкого стану. Ігор Суркіс повністю взяв на себе фінансову частину лікування Артема у приватній клініці.

Минуле Мілевського в Динамо