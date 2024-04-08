Після цього ексфутболіст пройшов курс реабілітації й наразі повернувся до нормального життя. Витрати на лікування Артема Мілевського повністю взяв на себе президент Динамо Ігор Суркіс.

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Мілевський планує стати скаутом

Згодом колишній гравець збірної України Артем Федецький розповів, що власник "біло-синіх" готовий взяти екскапітана Динамо працювати у структурі клубу. Цю інформацію підтвердив Сергій Третьяк, який є близьким другом 39-річного Артема Мілевського.

Він заявив, що пропозиція працевлаштування стала дуже важливою під час лікування для колишнього нападника збірної України та розповів, ким себе бачить Мілевський у київському Динамо:

Яна Суркіс передала слова свого батька, що той хоче бачити Артема на роботі в Динамо після лікування, для Мілевського це був дуже важливий момент. Поки що без конкретики. Але можу сказати точно – Артем працюватиме в Динамо, це питання часу. Він хоче працювати скаутом по нападниках. Артем буде шукати нових Мілевських і розвивати їх, роблячи найкращими бомбардирами Динамо й УПЛ. Я впевнений, що у нього це вийде.

Зазначимо, що після лікування Артем Мілевський почав вести бізнес із продажу брендованих іменних шапок, активно займається спортом, проводить стріми на платформі Twitch та регулярно відвідує дітей в "Охматдиті".

Цікаво. Нещодавно він вперше повернувся на футбольне поле, взявши участь в аматорському турнірі в Києві.

Артем Мілевський в Динамо Київ