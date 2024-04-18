Українські вболівальники вже встигли скучити за фірмовою грою Артема Мілевського. Тепер зіркового форварда можна буде побачити в матчах медіаліги.

Читайте також Штора стоїть, – Мілевський розповів про своє нове життя без алкоголю

Ексзірка Динамо знову в грі

Мілевський офіційно став гравцем столичного медіафутбольного клубу IGNIS. Ровесник Кріштіану Роналду вже протягом двох тижнів тренується з командою. Йому подобається атмосфера в колективі. Крім того, Міля відзначив тренувальний процес у столичній команді.

Після тренування боліло все. Я навіть в Динамо стільки не бігав,
– розповів Мілевський.

Медіафутбольний клуб IGNIS вже провів презентацію свого зіркового гравця.

Відеопрезентації Мілевського

Позафутбольне життя Мілевського

  • Нагадаємо, що Артем Мілевський завершив кар'єру футболіста у вересні 2021 року. Ексфорвард Динамо мав певні проблеми зі зловживанням алкоголю, що призвело до важких наслідків.
  • Лише завдяки втручанню друзів та президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса Мілевський пройшов курс лікування та позбувся шкідливої звички.
  • Наразі колишній футболіст веде активну медійну діяльність. Мілевський також мріє повернутися в рідний клуб на одну із посад.