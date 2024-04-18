Українські вболівальники вже встигли скучити за фірмовою грою Артема Мілевського. Тепер зіркового форварда можна буде побачити в матчах медіаліги.

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Ексзірка Динамо знову в грі

Мілевський офіційно став гравцем столичного медіафутбольного клубу IGNIS. Ровесник Кріштіану Роналду вже протягом двох тижнів тренується з командою. Йому подобається атмосфера в колективі. Крім того, Міля відзначив тренувальний процес у столичній команді.

Після тренування боліло все. Я навіть в Динамо стільки не бігав,

– розповів Мілевський.

Медіафутбольний клуб IGNIS вже провів презентацію свого зіркового гравця.

Відеопрезентації Мілевського

Позафутбольне життя Мілевського